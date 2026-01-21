Australian Open: Daniil Medvedev siegt in vier Sätzen, Rublev und Paul ziehen mit

Daniil Medvedev steht in Runde drei der Australian Open. Gegen Quentin Halys siegte der Russe 6:7(9), 6:3, 6:4, 6:2. Ebenfalls vier Sätze spielte Andrey Rublev, Tommy Paul siegte hingegen glatt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2026, 06:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev kämpfte sich gegen Quentin Halys in die dritte Runde.

Daniil Medvedev geriet gegen Quentin Halys zunächst in Satzrückstand. Der Franzose sicherte sich den Tiebreak des ersten Satzes, musste sich mit zunehmender Spielzeit jedoch der Klasse des ehemaligen Weltranglistenersten geschlagen geben.

Medvedev trat mit zunehmender Spielzeit dominanter auf und siegte nach vier Sätzen. In der nächsten Runde wartet Fabian Maroszan, der sein Zweitrundenduell gegen Kamil Majchrzak in drei Sätzen gewinnen konnte.

Auch Rublev benötigt einen Satz mehr

Andrey Rublev musste gegen den Portugiesen Jaime Faria in die Verlängerung. Nach der Zweisatzführung entschied der Qualifikant den dritten Durchgang für sich und zwang den Weltranglisten-15. in einen vierten Satz.

Diesen sicherte sich der Russe nach einem gehörigen Kraftaufwand. Knapp eine Stunde fightete Faria und holte sogar ein Break auf. 6:4, 6:3, 4:6, 7:5 lautete nach 2:52 Stunden der Endstand für Andrey Rublev, der in der dritten Runde auf Francisco Cerundolo treffen wird. Der Argentinier siegte gegen Damir Dzumhur in drei Sätzen.

Auch Tommy Paul zog eine Runde weiter. Gegen Thiago Tirante siegte der auf Rang 20 geführte US-Profi souverän 6:3, 6:4, 6:2 und kann nun auf Landsmann Reilly Opelka treffen, der dafür zunächst gegen Alejandro Davidovic Fokina bezwingen muss.

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open