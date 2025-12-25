Australian Open: Daria Kasatkina ist bereit für das erste „Heimspiel“

Daria Kasatkina wird beim ersten Major 2026 erstmals als Australierin und damit Lokalmatadorin an den Start gehen. Und freut sich darauf.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.12.2025, 08:34 Uhr

© Getty Images Daria Kasatkina fühlt sich wieder komplett fit

Daria Kasatkina hat ihre Saison 2025 frühzeitig beendet, die 28-Jährige hatte sich einfach ausgelaugt gefühlt. Jetzt aber scheinen die Lebens- und vor allem Tennisgeister wieder zurückgekehrt zu sein, wie Kasatkina im „The Sit-Down Podcast“ annoncierte. „Es geht mir gut, weil ich wieder in einer guten Form bin“, so Kasatkina. „Ich kann es kaum erwarten, zurück auf den Tenniscourt zu gehen und die Unterstützung der Fans zu erleben.“

Ihr letztes Match hat Kasaktina in Peking in der ersten Runde gegen Sony Kartal verloren, es war die 22. Pleite bei 19 Siegen. Keine zufrieden stellende Bilanz für eine Spielerin, die schon mal an Position acht der WTA-Charts notiert war. Im Moment rangiert Daria Kasatkina auf Position 37.

Kasatkina: „Alle schlagen so hart!“

Umso größer die Vorfreude auf den australischen Sommer. „Ich kann endlich sagen, dass das ein frischer Start ist. Und dass ich komplett bereit bin loszulegen. Ich bin sehr stolz darauf, jenes Land zu repräsentieren, das mich so problemlos aufgenommen hat.“

Seit mehr als einem Jahrzehnt spielt Daria Kasatkina auf der WTA-Tour mit, ihre Stärken hat sie eher im Spielverständnis und der Variation ihrer Schläge denn in der Power. Was mehr und mehr zum Problem wird. „Tennis ist viel körperlicher geworden, weil die Mädchen einfach stärker geworden sind“, so Kasatkina. „Alle schlagen so hart! Ganz ehrlich, es fühlt sich für mich an als dürfte ich mir in einer Rallye keinen einzigen schlechten Schlag erlauben.“ Die gute Nachricht: Eine Daria Kasatkina in Hochform hat sich eben solche schlechten Schläge so gut wie nie geleistet.

