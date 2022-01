Australian Open: Dennis Novak sagt für die Qualifikation ab und hofft aufs Hauptfeld

Dennis Novak fühlt sich nach seiner Corona-Erkrankung noch nicht fit genug, um an der Qualifikation für die Australian Open teilzunehmen. Die Hoffnung aufs Hauptfeld hat der 28-Jährige aber noch nicht aufgegeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.01.2022, 19:46 Uhr

© Getty Images Die Australian-Open-Qualifikation geht sich für Dennis Novak nicht aus

Inmitten des Trubels um Novak Djokovic tauchte am Mittwochnachmittag plötzlich die Nachricht auf, dass Novak nicht an der Qualifitkation für die Australian Open 2022 teilnehmen wird. Gemeint war damit aber natürlich nicht der 20-fache Grand-Slam-Sieger, sondern die österreichische Nummer zwei Dennis Novak.

Gegenüber tennisnet.com bestätigte der 28-Jährige den Verzicht auf die Qualifikation. Er fühle sich nach seiner Corona-Erkrankung noch nicht fit genug, um bereits in der kommenden Woche wieder auf dem Matchcourt zu stehen. "Ich bin derzeit nur sehr locker im Training. Ich gehe es langsam an, weil ich doch ein bisschen was gespürt habe", so der Niederösterreicher.

Novak benötigt vier Absagen, Kohlschreiber eine

Ganz hat Novak die Teilnahme an den Australian Open aber noch nicht abgeschrieben: Bei vier weiteren Absagen würde er direkt im Hauptfeld stehen. "Wenn ich rechtzeitig reinrutsche und mich noch gescheit vorbereiten kann, werde ich es auf jeden Fall probieren", meinte Novak. Konkrete Deadline für einen Abflug, den er im Fall des Falles alleine antreten würde, habe er sich keine gesetzt. Aber: "Spätestens am Sonntag oder Montag werde ich Bescheid wissen."

Als Alternativprogramm zu den Australian Open würde Novak die Challenger-Turniere in Forli (Italien, 17. bis 23. Januar) und Quimper (Frankreich, 24. bis 30. Januar) absolvieren.

Nutznießer von Novaks Absage für die Qualifikation ist indes der Deutsche Tobias Kamke, der somit die Chance auf eine Hauptfeld-Teilnahme am ersten Major-Event des Jahres erhält. Während der 35-Jährige dafür definitiv all seine drei Qualifikationsmatches gewinnen muss, darf Philipp Kohlschreiber noch auf einen direkten Sprung ins Hauptfeld hoffen: Der Augsburger benötigt dafür nur mehr eine Absage.