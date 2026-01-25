Australian Open: Deutsche Junior:innen starten erfolgreich

Die deutschen Nachwuchstalente Marielle Thamm, Jamie Mackenzie, Oliver Majdandzic sind erfolgreich in den Einzelwettbewerb der Juniorinnen und Junioren gestartet und blieben in ihren Auftakt-Partien jeweils ohne Satzverlust.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.01.2026, 13:03 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Mit Erfolgen im Einzel und Doppel startete Mariella Thamm bei den Australian Open erfolgreich.

Gerade einmal 70 Minuten musste die Stuttgarterin Mariella Thamm in ihrer Auftakt-Begegnung auf dem Platz verbringen. Gegen die japanische Wildcard-Spielerin dominierte die 16-Jährige die Partie von Beginn an und triumphierte mit 6:1, 6:2, wodurch sie in der zweiten Runde auf die an Position 13 geführte Marija Makarova treffen wird. Etwas mehr zu kämpfen hatte sie an der Seite ihrer chinesischen Partnerin Ruien Zhang gegen die neuseeländisch/ukrainische Paarung Das/Skliar zu kämpfen, ehe der Einzug nach dem entscheidenden Match-Tiebreak mit 7:5, 6:7 (2), 10:6 besiegelt werden konnte.

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde der gebürtige Neuseeländer Jamie Mackenzie, der seit einigen Jahren in Düsseldorf lebt und den deutschen Tennis Bund repräsentiert. Als Nr. 5 des Turniers ließ der 18-Jährige gegen den Franzosen Mickael Kaouk nichts anbrennen und siegte nach 92 Minuten glatt mit 6:3, 6:4. In Runde 2 sieht er sich dem Südafrikaner John Bothma gegenüber.

Seinen Erfolgslauf „down under“ setzt Oliver Majdandzic fort. Nach erfolgreicher Qualifikation trumpfte der Bad Oyenhausener auch zum Auftakt im Hauptfeld groß auf und ließ seinem US-amerikanischen Gegner Roshan Santhosch beim 6:1, 6:2 nach 70 Minuten keine Chance. In der zweiten Runde wartet der Rumäne Matei Todoran, der den topgesetzten Franzosen Yannick Alexandrescou aus dem Turnier nehmen konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Juniorinnen bei den Australian Open 2026

Hier das Einzel-Tableau der Junioren bei den Australian Open 2026