Australian Open: Sabalenka bricht Djokovic-Rekord und marschiert ins Viertelfinale

Aryna Sabalenka steht bei den Australian Open nach einem Sieg über Victoria Mboko im Viertelfinale - und stellte dabei einen neuen Rekord auf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.01.2026, 03:42 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka blieb ohne Satzverlust

Topfavoritin Aryna Sabalenka hat bei den Australian Open das Viertelfinale erreicht. Die Weltranglistenerste gewann in der Runde der letzten 16 gegen Youngster Victoria Mboko mit 6:1 und 7:6 (1) und blieb in Melbourne damit auch nach vier Matches ohne Satzverlust.

“Sie ist eine unglaubliche Spielerin und hat mich so sehr gefordert , sagte Sabalenka nach dem Match gegen die 19-jährige Kanadierin, die im Vorjahr völlig überraschend das WTA-1000-Turnier in Montreal gewonnen hatte. “Ich bin sehr glücklich, dass ich durch bin."

Sabalenka nun gegen Jovic oder Putintseva

Gegen Mboko zeigte Sabalenka lange ihre beste Turnierleistung. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin lag nach dem einseitigen ersten Satz beim Stand von 4:1 im zweiten Durchgang schon mit zwei Breaks voran, ehe ihrer Kontrahentin zur Aufholjagd ansetzte. Im Tiebreak war Sabalenka, die zuvor drei Matchbälle vergeben hatte, dann aber einmal mehr unantastbar.

Mit dem glatten 7:1 in der Kurzentscheidung stellte Sabalenka einen neuen Rekord auf. Die Belarussin hält auf Grand-Slam-Ebene nun bei 20 gewonnenen Tiebreaks in Folge und ließ damit Novak Djokovic hinter sich. “Ich gehe einfach in die Tiebreaks rein und spiele Punkt für Punkt”, erklärte die 27-Jährige. Im Viertelfinale trifft Sabalenka auf Iva Jovic oder Yulia Putintseva.

Hier das Damen-Einzel-Tableau in Melbourne