Australian Open: Coco Gauff behält die Nerven, Iva Jovic rauscht ins Viertelfinale

Die beiden US-Amerikanerinnen Coco Gauff und Iva Jovic stehen bei den Australian Open im Viertelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.01.2026, 08:11 Uhr

© Getty Images Coco Gauff gewann in drei Sätzen

Coco Gauff hat bei den Australian Open mit Mühe das Viertelfinale erreicht. Die Weltranglistendritte bezwang die Tschechin Karolina Muchova am Sonntag in einer zerfahrenen Partie mit 6:1, 3:6 und 6:3. Im Viertelfinale bekommt es die zweifache Grand-Slam-Siegerin mit Mirra Andreeva oder Elina Svitolina zu tun.

“Sie spielt mit so viel Variation und man weiß nie, was man bekommt”, erklärte Gauff, die im dritten Satz einige Drucksituationen überstanden und ihren vierten Matchball verwandelt hatte, nach dem Match. Für Gauff war es im fünften Duell mit Muchova der fünfte Sieg.

Jovic braucht nur 53 Minuten - und fordert nun Sabalenka

Wesentlich leichteres Spiel hatte Gauffs Landsfrau Iva Jovic. Die 18-Jährige besiegte die Kasachin Yulia Putintseva in der John Cain Arena dank einer Galavorstellung mit 6:0 und 6:1. Für den Sieg benötigte die Nummer 27 der Welt lediglich 53 Minuten. “Ich fühle mich großartig und bin sehr froh, durchgekommen zu sein”, sagte Jovic nach dem Match.

In ihrem ersten Grand-Slam-Viertelfinale trifft Jovic auf Aryna Sabalenka. Die Weltranglistenerste hatte sich gegen Victoria Mboko zu Beginn der Day Session in der Rod Laver Arena in zwei Sätzen behauptet. "Ich versuche einfach, mein Ding zu machen", meinte Jovic mit Blick auf die Partie gegen die Belarussin. “Sie ist aus gutem Grund die Nummer eins, aber ich freue mich darauf.”

Hier das Damen-Einzel-Tableau in Melbourne