Australian Open: Elina Svitolina beendet Mirra Andreevas Traum im Achtelfinale

Elina Svitolina hat ihren perfekten Saisonstart im Achtelfinale der Australian Open prolongiert und damit Mirra Andreevas Traum vom ersten Grand-Slam-Triumph zerstört.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2026, 12:37 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina jubelte über den Viertelfinaleinzug

Der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel ist für Mirra Andreeva vorerst ausgeträumt. Die 18-jährige Russin musste sich Elina Svitolina im Achtelfinale der Australian Open mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Die Ukrainerin blieb in Melbourne auch im vierten Match ohne Satzverlust und baute zudem eine beeindruckende Serie aus.

Denn Svitolina, die vor den Australian Open das WTA-250-Turnier in Auckland gewonnen hatte, ist im Kalenderjahr 2026 weiterhin ungeschlagen. Mittlerweile hält die 31-Jährige bereits bei neun Siegen in Folge.

Svitolina im Viertelfinale gegen Gauff

Gegen Andreeva ließ Svitolina im ersten Satz gar nichts anbrennen, im zweiten ließ sie sich selbst von einem kapitalen Fehlstart nicht stoppen. Andreeva gewann die ersten zehn Punkte, agierte in der Rod Laver Arena aber insgesamt zu fehleranfällig. Nach nur 83 Minuten Spielzeit verwandelte Svitolina ihren zweiten Matchball zum 6:2 und 6:4-Erfolg.

Im Viertelfinale trifft Svitolina, die in Melbourne an Position zwölf gesetzt ist, auf Coco Gauff. Die zweifache Grand-Slam-Siegerin hatte sich gegen die Tschechin Karolina Muchova in drei Sätzen behauptet.

Hier das Damen-Einzel-Tableau in Melbourne