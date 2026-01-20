Australian Open: Djokovic verlangt von Alcaraz „Tantiemen“

Novak Djokovic hat sich nach seinem mühelosen Auftaktsieg bei den Australian Open 2026 bestens gelaunt gezeigt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 16:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images "Carlos, kannst Du mich hören?" - Novak Djokovic war am Montag bester Laune

Novak Djokovic ist am gestrigen Montag auf die Minute gleich lange beschäftigt gewesen wie Iga Swiatek. Während die Polin aber gegen Yue Yuan nur zwei Sätze gewinnen musste, nahm Djokovic gegen den harmlosen Pedro Martinez noch einen dritten mit. Und zeigte sich in seiner Pressekonferenz danach in einer Art und Weise entspannt, wie es einem zehnmaligen Titelträger bei den Australian Open zusteht.

Als die Sprache auf die neue Aufschlagbewegung von Carlos Alcaraz kam, zeigte Djokovic dann auch gleich Humor. Gepaart mit Geschäftssinn. Wer es nicht gesehen hat: Alcaraz hat an seiner Technik gefeilt, ein paar Anleihen beim großen Meister Djokovic genommen. Woraufhin dieser ihm gleich eine Nachricht geschickt habe.

Djokovic will Fonseca coachen

Inhalt? Er erwarte sich nun für jedes Ass, das durch das „neue“ Service zustande käme, eine Beteiligung. Das also, was man im Musikgeschäft gemeinhin als „Tantiemen“ verbucht. Das könnte ein teurer Spaß für die Nummer eins der Welt werden.

Seinen feinen Sinn für Humor hat Novak Djokovic ja schon öfters bewiesen. Im vergangenen Sommer sagte er, dass er vorhabe, Joao Fonseca zu coachen. Und dass das für den Brasilianer teuer werden würde. Und das alles natürlich in dem Wissen, dass Fonseca einer der reichsten Familien in seinem Heimatland entstammt.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne



