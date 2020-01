Australian Open: Dominic Thiem vs Adrian Mannarino im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft zum Auftakt der Australian Open auf den Franzosen Adrian Mannarino. Das Match gibt's ab 2.30 Uhr live im TV auf Eurosport und bei ServusTV, im Livestream im Eurosport Player sowie im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2020, 16:53 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Der Start in die Saison verlief für Dominic Thiem mit nur einem Sieg aus drei Spielen beim ATP Cup mittelprächtig - fit scheint Thiem dennoch, die Vorbereitung, so heißt es, sei gut gewesen. In Melbourne neben Coach Massu auch mit am Start im Team Thiem: Österreichs Tennislegende Thomas Muster, der Thiem nicht als Favorit in Melbourne ausgeben wollte, aber dennoch einen klaren Plan hat: "Ich möchte Dominic Thiem zu einem besseren Spieler machen, als ich es je war", sagte Muster im Vorfeld.

Thiems Erstrundengegner in Melbourne ist der Franzose Adrian Mannarino, aktuell die Nummer 44 im ATP-Ranking. Im direkten Vergleich führt der Lichtenwörther deutlich - 7:0 heißt es hier aus Sicht des Weltranglisten-Fünften. Die letzte Begegnung der beiden: auch bei den Australian Open, vor zwei Jahren. Damals siegte Thiem mit 6:4, 6:2 und 7:5. Überhaupt hat er gegen den 31-Jährigen in den sieben Matches erst zwei Sätze abgegeben...

Wo kommt Thiem gegen Mannarino?

Das Spiel zwischen Dominic Thiem und Adrian Mannarino ist als zweites Match nach 1 Uhr MEZ in der Margaret Court Arena angesetzt. Übertragen im TV werden Eurosport und ServusTV (in Österreich), via Livestream seid ihr im Eurosport Player dabei - und im Liveticker bei uns!