Australian Open: Dominic Thiem vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem spielt am Samstag um den Einzug in das Achtelfinale der Australian Open 2020. Das Match gegen Taylor Fritz gibt es ab ca. 04:30 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei Eurosport und ServusTV (in Österreich) und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2020, 19:21 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Erinnerungen an den Laver Cup - Taylor Fritz und Dominic Thiem

Thiem und Fritz haben bis dato drei Mal gegeneinander gespielt: Die beiden Matches bei den US Open hat der Österreicher 2017 und 2018 gewonnen, zuletzt beim Laver Cup in Genf behielt Fritz die Oberhand. Beide Spieler mussten in der zweiten Runde über die volle Distanz gehen. Während Dominic Thiem gegen Alex Bolt am Ende aber nie in gefahr war, kam Taylor Fritz gegen Kevin Anderson von einem 0:2-Satz-Rückstand zurück.

Während Thiem sich am Freitag auf die Vorbereitung auf dieses Match konzentrierte, trat Fritz mit Kumpel Tommy Paul noch im Doppel an. Und verlor.

Thiem vs. Fritz - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Dominic Thiem gegen Taylor Fritz gibt es ab ca. 04:30 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei Eurosport und ServusTV (in Österreich).

Hier das Einzel-Tableau bei den Männern