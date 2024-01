Australian Open: Ein (überraschend) guter Tag für „Tsitsidosa“

Sowohl Stefanos Tsitsipas wie auch Paula Badosa sind am heutigen Mittwoch in die dritte Runde der Australian Open 2024 eingezogen. Damit war nicht unbedingt zu rechnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.01.2024, 14:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Paula Badosa steht in Melbourne in Runde drei

Seelenverwandte - das sind Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa ja nach Stand der aktuellen Wissenschaft ja auf ewig. Ob die beiden auch im wirklichen Leben noch ein Paar konventioneller Prägung sind, das ist zu hoffen. Aber nicht bestätigt. Wie auch immer: Der Mittwoch war ein guter Tag für „Tsitsidosa“. Und damit war nicht unbedingt zu rechnen.

Denn, um beim Vorjahresfinalisten Stefanos Tsitsipas zu beginnen: das gegen Jordan Thompson anberaumte Match hat ebenso großes Upset-Potenzial geborgen wie jenes von Paula Badosa gegen Anastasia Pavlyuchenko. Kleine Einschränkung: Nachdem Badosa zwischen Wimbledon und Anfang dieser Saison kein einziges Match bestreiten konnte, ist sie natürlich nicht als Favoritin in das Match mit der Russin gegangen.

Tsitsipas nun gegen van Assche

Tsitsipas also hat sich mit dem Lokalmatador Thompson über eine Spielzeit von 3:36 Stunden intensiv ausgetauscht. Ein fünfter Satz wäre möglich gewesen, dass der Grieche es dann mit 4:6, 7:6 (6), 6:2 und 7:6 (4) und also in vier Durchgängen in die dritte Runde geschafft hat, wird er gerne nehmen. Denn Thompson hatte ja in Brisbane das Comeback von Rafael Nadal unterbrochen - nach Abwehr von Matchbällen. Die Kämpferqualitäten des Australiers stehen außer Frage.

In Runde drei bekommt es der an Position acht gesetzte Tsitsipas nun mit Luca van Assche zu tun, der gegen Lorenzo Musetti über die volle Distanz gehen musste. Den letzten Satz aber sehr sportlich mit 6:0 für sich entscheiden konnte.

Anisimova wartet auf Badosa

Paula Badosa wiederum hat nach ihrem Auftakterfolg gegen Taylor Townsend nun eben auch gegen Anastasia Pavlyuchenkova reüssiert, mit 6:3 und 6:2 sogar recht eindeutig. Das hat ihr nun ein Treffen mit Amanda Anisimova beschert, der hochbegabten Amerikanerin, die sich im vergangenen Jahr eine längere, freiwillige Auszeit gegönnt hat.

Zwei schwierige, aber lösbare Aufgaben für Tsitsidosa. Und so könnte der Freitag ähnlich gut laufen wie der heutige Mittwoch.

Hier das Einzel-Tableau der Männer

Hier das Einzel-Tableau der Frauen