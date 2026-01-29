Australian Open: Elena Rybakina siegte trotz Flashback

Elena Rybakina erspielte gegen Jessica Pegula den Finaleinzug bei den Australien Open 2026. Für die Kasachin hatte der Erfolg mit dem Tiebreak im zweiten satz eine ganze besondere Note.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 14:51 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina freute sich ganz besonders über den guten Ausgang des Tiebreaks im zweiten Satz.

Am Samstag steht Elena Rybakina zum zweiten Mal im Endspiel der Australian. Wie schon vor drei Jahren wird auf der anderen Seite Aryna Sabalenka gegenüberstehen, die im Endspiel 2023 in zwei Sätzen siegte. Die erneute Chance auf den ersten Titel bei in Melbourne verdankt Rybakina auf dem Erfolg gegen einen alten Dämon.

“Ich hatte vor ein paar Jahren einen sehr guten Tiebreak hier gespielt, und habe diesen verloren. Das war definitiv ein kleiner Flashback”, berichtete die siegreiche Kasachin nach dem Zweisatzerfolg gegen Jessica Pegula im On-Court-Interview.

Bitte Niederlage gegen Anna Blinkova vor zwei Jahren

Die 26-Jährige spielte damit auf ihr Zweitrundenmatch gegen Anna Blinkova im Jahr 2024 an. Rybakina schied in der zweiten Runde von Melbourne aus, nachdem der Tiebreak des dritten Satzes mit 22-20 an Blinkova ging. Die knappe Niederlage nach dem längsten Tiebreak der Grand-Slam-Geschichte der Frauen, inklusive sechs vergebener Matchbälle, nagte sehr an der sehr introvertierten Spielerin.

In diesem Jahr sollte sich das Pendel nicht mehr zu Gunsten ihrer Kontrahentin ausschlagen. Dier Wimbledonsiegerin von 2022 kann stattdessen am Samstag ihre zweite Grand-Slam-Trophäe gewinnen. Zuletzt siegte die Weltranglistenfünfte bei den WTA Finals in Riad gegen Sabalenka in zwei Sätzen und gewann den Tiebreak des zweiten Satzes zu null. Die bösen Geister sind also bereits vertrieben.

