Australian Open: Finale! Sabalenka lässt Svitolina keine Chance

Aryna Sabalenka ist mit einem ungefährdeten 6:2 und 6:3 gegen Elina Svitolina erneut ins Endspiel der Australian Open eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 11:04 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka am Donnerstag in Melbourne

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Aryna Sabalenka ist ihrer Favoritenrolle im ersten Halbfinale der Australian Open voll und ganz gerecht geworden. Die Weltranglisten-Erste besiegte Elina Svitolina sicher mit 6:2 und 6:3, stellte im Head-to-Head mit der Ukrainerin damit auf 6:1.

Dabei ließ sich Sabalenka weder von einer frühen Verwarnung durch die Stuhlschiedsrichterin noch von einem 0:2-Rückstand im zweiten Satz irritieren. Am Ende agierte die Branchenprima einfach zu druckvoll. Nach 77 Minuten Spielzeit war der Finaleinzug in trockenen Tüchern.

Sabalenka fügt Svitolina die erste Niederlage 2026 zu

Im vergangenen Jahr hatte Aryna Sabalenka ja ebenfalls das Finale in Melbourne erreicht. Dort setzte es allerdings eine überraschende Niederlage gegen Madison Keys. Die Titelverteidigerin aus den USA ist in diesem Jahr schon im Achtelfinale ausgeschieden.

Für Elina Svitolina war es indes die erste Niederlage der Saison 2026. Zu Beginn der Spielzeit hatte die Ukrainerin das Turnier in Auckland gewonnen.

Die Endspielgegnerin von Aryna Sabalenka wird nun im Anschluss ermittelt. Und zwar im Match zwischen Elena Rybakina und Jessica Pegula. Die Kasachin hate die letzte Begegnung der beiden bei den WTA Finals in Riad gewonnen. Und geht als leichte Favoritin in dieses Match.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen