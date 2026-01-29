Australian Open live: Aryna Sabalenka vs. Elina Svitolina im TV, Livestream und Liveticker
Aryna Sabalenka und Elina Svitolina treffen im Halbfinale der Australian Open 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab 09:30 Uhr live im TV bei Europsort und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 21:14 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Es wird die siebente Begegnung zwischen Sabalenka und Svitolina werden, in der Bilanz hat die Weltranglisten-Erste aus Belarus mit 5:1-Siegen klar die Nase vorne.
Aber Sabalenka wird gewarnt sein: Denn Elina Svitolina hat gegen Mirra Andreeva und Coco Gauff voll überzeigen können.
Sabalenka vs. Svitolina - hier gibt es einen Livestream
Hier das Einzel-Tableau der Frauen