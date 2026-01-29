Australian Open live: Aryna Sabalenka vs. Elina Svitolina im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Elina Svitolina treffen im Halbfinale der Australian Open 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab 09:30 Uhr live im TV bei Europsort und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 21:14 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und Elina Svitolina spielen heute um einen Platz im Endspiel der Australian Open 2026

Es wird die siebente Begegnung zwischen Sabalenka und Svitolina werden, in der Bilanz hat die Weltranglisten-Erste aus Belarus mit 5:1-Siegen klar die Nase vorne.

Aber Sabalenka wird gewarnt sein: Denn Elina Svitolina hat gegen Mirra Andreeva und Coco Gauff voll überzeigen können.

Sabalenka vs. Svitolina - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Elina Svitolina gibt es ab 09:30 Uhr live im TV bei Europsort und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen