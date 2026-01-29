Australian Open live: Elena Rybakina vs. Jessica Pegula im TV, Livestream und Liveticker
Elena Rybakina und Jessica Pegula treffen im zweiten Halbfinale der Australian Open 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 11:00 Uhr live im TV bei Europsort und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 21:12 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Die Bilanz zwischen Rybakina und Pegula ist nach sechs Partien ausgeglichen. Die bislang letzte ging im Halbfinale der WTA Finals in Riad an die Kasachin mit russischen Wurzeln.
Im Viertelfinale konnten beide Spielerinnen voll überzeugen: Pegula gegen Landsfrau Amanda Anisimova, Rybakina gegen Iga Swiatek.
Rybakina vs. Pegula - hier gibt es einen Livestream
