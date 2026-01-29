Australian Open live: Elena Rybakina vs. Jessica Pegula im TV, Livestream und Liveticker

Elena Rybakina und Jessica Pegula treffen im zweiten Halbfinale der Australian Open 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 11:00 Uhr live im TV bei Europsort und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 21:12 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina und Jessica Pegula bei den WTA Finals in Riad 2025

Die Bilanz zwischen Rybakina und Pegula ist nach sechs Partien ausgeglichen. Die bislang letzte ging im Halbfinale der WTA Finals in Riad an die Kasachin mit russischen Wurzeln.

Im Viertelfinale konnten beide Spielerinnen voll überzeugen: Pegula gegen Landsfrau Amanda Anisimova, Rybakina gegen Iga Swiatek.

Rybakina vs. Pegula - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Elena Rybakina und Jessica Pegula gibt es ab ca 11 Uhr live im TV bei Europsort und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen