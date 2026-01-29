Australian Open: Rybakina fordert Sabalenka im Finale

Elena Rybakina ist mit einem 6:3 und 7:6 (7) gegen Jessica Pegula in das Finale der Australian Open 2026 eingezogen. Dort geht es am Sonntag gegen Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 13:07 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina am Donnerstag in Melbourne

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Am Ende wehrte sich Jessica Pegula dann doch noch einmal erfolgreich. Denn die US-Amerikanerin wehrte mit eigenem Aufschlag beim Stand von 3:5 im zweiten Satz mehrere Matchbälle ab, zwang Elena Rybakina also ausservieren. Das aber ist eigentlich die Spezialdisziplin der Wimbledon-Siegerin von 2022.

Wenn indes der Einzug in ein Grand-Slam-Endspiel ansteht, dann kann der Arm auch schon mal wacklig werden. Pegula schaffte das Rebreak, glich zum 5:5 aus. Für Elena Rybakina aber kein Problem: Die regierende WTA-Weltmeisterin ging gleich wieder mit einem Break in Führung. Nur um erneut Nerven zu zeigen - Pegula schaffte es ins Tiebreak.

Pegula vergibt Satzbälle

Da führte Rybakina beim ersten Seitenwechsel mit 4.2, die Satzbälle hatte aber Jessica Pegula. Da zeigte Rybakina dann aber starke Nerven. Und mit dem vierten Matchball brachte Elena Rybakina den Sieg doch noch ins Ziel.

Im ersten Halbfinale am Donnerstag hatte sich die Favoritin ganz klar durchsetzen können: Da besiegte Aryna Sabalenka nämlich Elina Svitolina mit 6:2 und 6:3. Sabalenka erreichte damit ihr viertes Endspiel in Melbourne in Folge. Im vergangenen Jahr hatte sie sich allerdings Madison Keys geschlagen geben müssen. Gegen Rybakina hat Sabalenka das Endspiel 2023 bei den Australian Open gewonnen.

