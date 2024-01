Australian Open: Finale Sinner gegen Medvedev - ein Plädoyer für mehr Urlaub?

Vor den Australian Open gab es hinter Jannik Sinner und Daniil Medvedev Fragezeichen, weil sie keine Vorbereitungsturniere bestritten haben. Morgen bestreiten die beiden das Endspiel in Melbourne.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.01.2024, 22:49 Uhr

Sollte das Beispiel von Jannik Sinner und Daniil Medvedev (und auch Carlos Alcaraz) Schule machen, dann ist das keine gute Nachricht für die Turnierveranstalter im Vorfeld eines Majors. Denn die drei Genannten haben nach dem Ende der vergangenen Spielzeit einen längeren Urlaub genommen, sind ohne Wettkampfpraxis nach Melbourne gekommen.

Dass die absolute Weltspitze in der Woche vor einem Major aussetzt, ist ja nicht unüblich - sofern es sich um Roland-Garros, Wimbledon und die US Open handelt. Zu Saisonbeginn muss man den Ansatz von Sinner, Medvedev und Alcaraz schon als mutig sehen.

Andererseits: welche Optionen hätten sie denn gehabt?

Die beiden ausgeschiedenen Halbfinalisten Alexander Zverev und Novak Djokovic haben sich beim United Cup verdingt. Der Deutsche länger als der Branchenprimus aus Serbien - nach dem Ende des gemischten Wettbewerbs gab es genügend Zeit zur Regeneration. Daniil Medvedev hatte die Option United Cup gar nicht, das russische Team war von der Teilnahme ausgeschlossen. Und Jannik Sinner hat von sich aus auf ein Antreten verzichtet.



Medvedev schon mit drei Fünf-Satz-Matches

Tatsächlich haben die Turniersieger der ersten Woche ja nicht ganz gemäß den Erwartungen abgeschnitten. Grigor Dimitrov, in Brisbane umjubelter Champion, ging bei den Australian Open schon in Runde drei gegen Nuno Borges raus. Und Andrey Rublev, Sieger in Hongkong, verabschiedete sich mal wieder im Viertelfinale (gegen Sinner).

Wettkampfhärte hat nun vor allem Daniil Medvedev bewiesen, der schon drei Fünf-Satz-Matches hinter sich hat. Davon zwei nach 0:2-Satzrückständen. Ob er so einen Akt auch noch einmal gegen Jannik Sinner aus dem Hut ziehen kann?

