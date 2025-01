Australian Open: Fünf Deutsche am Montag gefordert

Großer deutscher Tag in Melbourne: Am Montag sind gleich fünf deutsche Profis in der ersten Runde der Australian Open gefordert. Das bedeutet auch, dass für Dienstag, dem finalen Tag der Auftaktrunde im Einzel, kein Spiel mit deutscher Beteiligung angesetzt ist.

von SID

zuletzt bearbeitet: 11.01.2025, 16:47 Uhr

© Getty Images Struff trifft in der ersten Runde auf Felix Auger-Aliassime

Den Beginn macht Laura Siegemund, die um 1.00 Uhr MEZ auf Hailey Baptiste (USA) trifft. Qualifikant Dominik Koepfer bestreitet das zweite Match des Tages auf seinem Court. Jan- Lennard Struff, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann erwischten allesamt eine späte Ansetzung und werden voraussichtlich erst am Vormittag deutscher Zeit zum Einsatz kommen.

Auch aus internationaler Perspektive hat der zweite Turniertag eine Menge zu bieten. So kommen unter anderem der Weltranglistenerste Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Grand- Slam-Rekordsieger Novak Djokovic zum Einsatz. In der Frauenkonkurrenz geben die Weltranglistenzweite Iga Swiatek, Coco Gauff und Naomi Osaka ihr Debüt.

Den Auftakt beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres bestreiten aus deutscher Sicht am Sonntag Alexander Zverev, Jule Niemeier und Tatjana Maria. Tokio-Olympiasieger Zverev trifft ab frühestens 11.00 Uhr MEZ (Eurosport) auf den französischen Wild-Card-Spieler Lucas Pouille.

