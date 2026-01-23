Australian Open: Gauff dreht Partie gegen Baptiste, Sönmez-Reise endet mit Buhrufen

Während Coco Gauff bei den Australian Open trotz ihres ersten Satzverlusts das Achtelfinale erreicht hat, ist die Traumreise von Zeynep Sönmez vorbei.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 08:59 Uhr

© Getty Images Coco Gauff gab ihren ersten Satz im Turnierverlauf ab

Mitfavoritin Coco Gauff hat bei den Australian Open zwar ihren ersten Satz abgegeben, am Ende aber doch noch das Achtelfinale erreicht. Die Weltranglistendritte bezwang ihre US-amerikanische Landsfrau Hailey Baptiste in der Margaret Court Arena mit 3:6, 6:0 und 6:3.

Auf der Jagd nach ihrem dritten Grand-Slam-Titel bekommt es Gauff nun mit Karolina Muchova zu tun. Die an Position 19 gesetzte Tschechin fertigte die Polin Magda Linette nach nur 63 Minuten Spielzeit mit 6:1 und 6:1 ab.

Putintseva siegt und provoziert

Die historische Erfolgsserie von Zeynep Sönmez in Melbourne ist hingegen beendet. Die 23-Jährige die als erste Türkin überhaupt die dritte Runde der Australian Open erreicht hatte, verlor nach großem Kampf gegen die Kasachin Yulia Putintseva mit 3:6, 7:6 (3) und 3:6 - trotz der lautstarken Unterstützung der türkischen Fans in der Arena.

Während sich Sönmez bei ihrem Abgang den Applaus des Publikums abholte, provozierte Putintseva im Anschluss die türkischen Fans. Sie führte ein Tänzchen auf und machte immer wieder Handzeichen in Richtung der Zuschauerränge. "Das war eine unglaubliche Atmosphäre. Sie sind sehr leidenschaftlich. Das ist gut zu sehen, denn ich liebe diese Art von Herausforderung", sagte sie unter Buhrufen. Putintseva trifft im Achtelfinale die erst 18-jährige Iva Jovic, die Jasmine Paolini überraschend mit 6:2 und 7:6 (3) aus dem Turnier nahm.

Hier das Damen-Einzel-Tableau in Melbourne