Australian Open: Hoppla! Da läuft ja schon das Mixed!

Ja, bei den Australian Open 2026 hat der Mixed-Wettbewerb schon begonnen. Und die Favoriten mussten sich bereits verabschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 18:55 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios und Leylah Fernandez stehen im Mixed bei den Australian Open in Runde zwei

Wahrscheinlich ist es Geschmacksache, ob man sich vom Prominent-Mixed-Turnier bei den US Open 2025 oder dem „One Shot Slam“ bei den Australian Open 2026 besser unterhalten gefühlt hat. Ganz sicher war der verkürzte gemischte Wettbewerb in Flushing Meadows vor ein paar Monaten ein Hingucker bei all den Einzel-Stars, die sich da um einen offiziellen Grand-Slam-Titel beworben haben.

Gewinnen konnten diesen bekanntlich zum zweiten Mal in Folge Sara Errani und Andrea Vavassori. Eben die sind nun in Melbourne an Position eins gesetzt gestartet. Und mussten sich bereits nach dem ersten Match verabschieden. Und zwar glatt mit 4:6 und 2:6 gegen Laura Siegemund und ihren französischen Partner Edouard Roger-Vasselin.

Kyrgios startet dramatisch - und erfolgreich

Hat niemand so richtig mitbekommen? Genau. Deshalb eben der Versuch der USTA, das Mixed aufzupeppen. Und auch beim United Cup zu Beginn dieser Saison haben die gemischten Paarläufe viel Spaß gemacht. Bei den Australian Open hingegen: Business as usual. Und das heißt: nicht viel Aufmerksamkeit.

Dabei hat doch Nick Kyrgios an der Seite von Leylah Fernandez nicht nur genannt, sondern auch das erste Match gegen Neal Skupski und Desirae Krawczyk auch gleich spektakulär mit 12:10 im Match-Tiebreak gewonnen. Ansonsten aber ist die Einzel-Prominenz, zu der Leylah Fernandez sehr viel eher gehört als Nick Kyrgios, diesmal nicht dabei.

Was neben Siegemund immerhin einem zweiten deutschen Vertreter die Chance auf den nächsten Major-Titel einräumt: Denn Tim Pütz ist gemeinsam mit Zhang Shuai erfolgreich gestartet. Muss aber jetzt gegen die wohl beste Doppelspielerin der Welt, Katerina Siniakova, und deren Partner Sam Verbeek ran.

