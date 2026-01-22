Australian Open: Iga Swiatek braust in Runde drei

Titelanwärterin Iga Swiatek hat auch bei ihrem zweiten Auftritt in Melbourne nichts anbrennen lassen. Die zweimalige Australian-Open-Halbfinalistin, die Down Under ihren Karriere-Slam komplettieren will, setzte sich am Donnerstag 6:2, 6:3 gegen Marie Bouzkova aus Tschechien durch.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 09:26 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek ist bei den Australian Open 2026 in die dritte Runde eingezogen

Die Weltranglistenzweite aus Polen zählt hinter der zweimaligen Turniersiegerin Aryna Sabalenka zum Kreis der Titelanwärterinnen. Die 24-Jährige kann auf imposante Statistiken verweisen. In den vergangenen fünf Jahren hat keine andere Spielerin mehr Matches auf Grand-Slam-Level gewonnen als sie - Swiatek steht in der Bilanz bei nun 92 Erfolgen.

Im vergangenen Jahr jubelte Swiatek in Wimbledon. Von den French Open hat sie zudem vier Titel vorzuweisen, auch bei den US Open war sie 2022 schon erfolgreich. In Melbourne ist Anna Kalinskaya ihre nächste Gegnerin.

Früher am Donnerstag hatten sich mit Amanda Anisimova, Jessica Pegula und Titelverteidigerin Madison Keys ebenfalls die Favoritinnen in ihren Matches behaupten können. Auch die immer stärker werdende Tschechin Linda Noskova hat die dritte Runde erreicht.

Ausgeschieden ist dagegen die letzte verbliebene Deutsche im Hauptfeld: Laura Siegemund musste sich in einem dramatischen Match nämlich Madison Inglis mit 4:6, 7:6 (3) und 6:7 (7) geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen