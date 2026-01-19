Australian Open: Iga Swiatek gegen Yue Yuan im TV, Livestream und Liveticker

Iga Swiatek trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Yue Yuan. Das Match gibt es ab 9:00 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 18:43 Uhr

Iga Swiatek startet mit klaren Ambitionen in das Turnier von Melbourne. Die Polin hat sich bei den Australian Open in den vergangenen Jahren regelmäßig in der zweiten Turnierwoche gezeigt, auch wenn ihr der Titel hier bislang verwehrt blieb. Gegnerin Yue Yuan kommt als Qualifikantin ins Hauptfeld und bestreitet ihr Auftaktmatch nach mehreren Siegen in der Qualifikation mit entsprechendem Spielrhythmus. Die beiden treffen erstmals aufeinander.

In der Favoritenfrage sprechen die Eckdaten klar für Swiatek: Sie geht als Weltranglisten-Zweite in das Match, während Yue Yuan deutlich weiter hinten im Ranking geführt wird. Erfahrung, Turnierhistorie und Konstanz liegen auf Seiten der Polin – Yuan bringt dagegen Selbstvertrauen aus der Qualifikation mit und hat in Melbourne nichts zu verlieren.

Swiatek vs. Yuan – hier gibt es einen Livestream

