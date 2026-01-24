Australian Open: Iga Swiatek lüftet ihr Pasta-Geheimnis

Iga Swiatek ist bisher nicht mit Ernäherungstipps auf der Tour aufgefallen. Laut eigener Aussage der Polin ist das auch besser so, denn ihr Lieblingsgericht ist ihrer fehlenden Kochkünste geschuldet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2026, 18:19 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat ihrer Kochkünste bedingt ein klares Lieblingsgericht

Iga Swiatek gab sich nach ihrem Drittrundenerfolg gegen Anna Kalinskaya zufrieden. Im On-Court-Interview verriet die Polin neben einigen mentalen Aspekten zu ihrem Spiel, dass ein Gericht während des Turniers eine ganze besondere Rolle eingenommen hat. Es handelt sich dabei um Erdbeer-Pasta.

„Ich bin eine schlechte Köchin, was ich gut hinbekomme ist Erdbeerpasta“, gestand die Weltranglistenzweite. „Die halbe Welt hasst es. Ich verstehe gar nicht, warum das der Fall ist.“ Das Publikum nahm diese Nachricht durchaus geteilt auf. Dabei bleibt letztendlich der Zweifel, ob dieses Gericht den Alltag von Swiatek so sehr bestimmt. Ein nettes Schmankerl ist ihr damit aber durchaus gelungen.

Swiatek in Melbourne noch titelos

Im Achtelfinale trifft im Achtelfinale auf Maddison Inglis, die durch den Rückzug von Naomi Osaka kampflos in die Runde der letzten 16 Spielerinnen einzog. Die klare Favoritenrolle liegt damit bei Swiatek, die auch ohne ihr Lieblingsgericht spielerisch die deutliche bessere Akteurin sein dürfte.

Für Iga Swiatek spielen die Australian Open eine ganz besondere Rolle, denn der Siegerpokal des ersten Majors des Jahres fehlt der 24-Jährigen noch. Der Halbfinaleinzug im vergangenen Jahr war das bisher beste Abschneiden in Down Under.