Australian Open: Jamie Mackenzie zieht ins Junioren-Viertelfinale ein
Deutschlands Nachwuchs-Hoffnung Jamie Mackenzie steht im Junioren-Wettbewerb der Australian Open ohne Satzverlust im Viertelfinale.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 05:27 Uhr
Der 18-jährige Jamie Mackenzie steht bei den Australian Open in der Junioren-Konkurrenz im Viertelfinale. Der an Position fünf gesetzte Deutsche setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen den Schweizer Flynn Thomas mit 7:5 und 6:4 durch und blieb in Melbourne ohne Satzverlust.
Im Viertelfinale trifft Mackenzie auf den an Position drei gesetzten Japaner Ryo Tabata.
Hier das Einzel-Tableau der Junioren