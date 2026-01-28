Australian Open: Jamie Mackenzie zieht ins Junioren-Viertelfinale ein

Deutschlands Nachwuchs-Hoffnung Jamie Mackenzie steht im Junioren-Wettbewerb der Australian Open ohne Satzverlust im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 05:27 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jamie Mackenzie steht im Viertelfinale

Der 18-jährige Jamie Mackenzie steht bei den Australian Open in der Junioren-Konkurrenz im Viertelfinale. Der an Position fünf gesetzte Deutsche setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen den Schweizer Flynn Thomas mit 7:5 und 6:4 durch und blieb in Melbourne ohne Satzverlust.

Im Viertelfinale trifft Mackenzie auf den an Position drei gesetzten Japaner Ryo Tabata.