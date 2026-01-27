Australian Open live: Novak Djokovic gegen Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Viertelfinale der Australian Open auf Lorenzo Musetti. Das Match gibt es nicht vor 4:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.01.2026, 09:53 Uhr

Kraft sparen konnte Novak Djokovic im Achtelfinale der Australian Open 2026, da sein Gegner Jakub Mensik aus Tschechien verletzungsbedingt nicht antreten konnte. Immerhin vermied sein Viertelfinalgegner Lorenzo Musetti im Duell gegen Taylor Fritz unnötige Extraschichten und besiegte den US-Amerikaner in drei Sätzen.

Der direkte Vergleich sieht den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger gegen den Italiener mit 9:1 in der klaren Favoritenrolle. Auch das Momentum in Form des letzten Aufeinandertreffens spricht für den ehemaligen Weltranglistenersten. Beim Neo-Heimturnier in Athen triumphierte der Djoker im knapp 3-stündigen Finalduell, ehe er bei der Gratulation am Netz seinem Gegner den Rückzug von den ATP-Finals verkündete und somit der Start von Musetti auf heimischem Boden feststand.

Djokovic vs. Musetti – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Lorenzo Musetti bei den Australian Open gibt es nicht vor 4:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open 2026