Australian Open: Carlos Alcaraz schlägt Alex de Minaur und fixiert Halbfinalduell mit Alexander Zverev

Carlos Alcaraz steht nach einem Dreisatzerfolg über Alex de Minaur zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale der Australian Open. Dort trifft der Spanier auf Alexander Zverev.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.01.2026, 13:24 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft nun auf Alexander Zverev

Es gibt sie noch, die Premieren für Carlos Alcaraz. Der sechsfache Grand-Slam-Sieger hat am Dienstag zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale der Australian Open erreicht. Im Viertelfinale gewann der Weltranglistenerste gegen den Australier Alex de Minaur souverän mit 7:5, 6:2 und 6:1.

Der erste Satz in der Rod Laver Arena war ein offener Schlagabtausch, den Alcaraz mit dem insgesamt fünften Break und nach 59 Minuten für sich entschied. Danach hatte de Minaur, der sich einen ungewohnt aggressiven Plan zurechtgelegt hatte, dem Spiel des Spaniers nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen.

Ausgeglichene Bilanz gegen Zverev

Nach 2:15 Stunden Spielzeit verwandelte Alcaraz mit einem Ass seinen ersten Matchball und durfte damit über den erstmaligen Einzug ins Australian-Open-Halbfinale jubeln. “Ich bin sehr glücklich mit der Art und Weise, wie ich meine Matches hier absolviere”, sagte Alcaraz nach der Partie im On-Court-Interview.

Im Semifinale trifft Alcaraz, der in Melbourne noch keinen Satz abgab, auf Alexander Zverev. Der Deutsche hatte sich in der Day Session in einer hochklassigen Partie gegen Learner Tien in vier Durchgängen behauptet. Im Head to Head zwischen Alcaraz und Zverev steht es 6:6. “Ich habe Sascha gesehen, er spielt tolles Tennis, sehr aggressiv, sehr solide”, meinte Alcaraz mit Blick auf die Partie am Freitag. “Ich muss bereit sein.”

