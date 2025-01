Australian Open: Jannik Sinner hat mit Marcos Giron leichtes Spiel

Jannik Sinner ist durch einen glatten Dreisatzerfolg über Marcos Giron ins Achtelfinale der Australian Open eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.01.2025, 11:25 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner zog ins Achtelfinale ein

Jannik Sinner fehlen noch vier Siege zur Titelverteidigung bei den Australian Open. Der Weltranglistenerste löste am Samstag mit einem souveränen 6:3, 6:4 und 6:2-Erfolg über Marcos Giron sein Achtelfinalticket in Melbourne. Dafür reichte dem Südtiroler eine durchschnittliche Darbietung.

Sinner, der in der zweiten Runde gegen Tristan Schoolkate einen Satz verloren hatte, hatte mit Giron keinerlei Probleme und musste seinen Aufschlag nur ein einziges Mal abgeben. Nach rund zwei Stunden Spielzeit stand der Erfolg des 23-Jährigen fest. “Ich bin sehr glücklich, eine Runde weiter zu sein”, meinte Sinner nach dem Match. Um dann zu konstatieren: “Wenn ich in diesem Turnier weit kommen will, muss ich mich verbessern.”

Im Achtelfinale könnte auf Sinner der erste echte Gradmesser des Turniers warten. Sein Kontrahent wird im Drittrundenspiel zwischen Holger Rune und Miomir Kecmanovic ermittelt. Sein möglicher Halbfinalgegner, Taylor Fritz, musste am Samstag unterdessen die Koffer packen.