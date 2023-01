Australian Open: Jessica Pegula im Viertelfinale - und plötzlich Topfavoritin?

Jessica Pegula (WTA-Nr. 3) hat bei den Australian Open 2023 das Viertelfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.01.2023, 09:02 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula

Die US-Amerikanerin schlug Barbora Krejcikova mit 7:5, 6:2 und steht damit in der Runde der letzten acht Spielerinnen. Dort wartet sie auf die Siegerin der Partie zwischen Victoria Azarenka und Lin Zhu.

Pegula ist bislang ohne Satzverlust in Melbourne unterwegs - und nun die Topfavoritin nach Weltranglistenposition: Sie stellt aktuell die Nummer 3 der Welt, beide Spielerinnen vor ihr, Iga Swiatek (Nr. 1) und Ons Jabeur (Nr. 2), sind bereits ausgeschieden.

Pegula, 28 Jahre alt, hatte in den vergangenen Monaten den Sprung nach ganz oben in die Weltspitze geschafft und im vergangenen Jahr bei drei Major-Turnieren das Viertelfinale erreicht. Weiter ging es für sie bislang nicht - noch nicht. In Melbourne könnte sich das ändern.

