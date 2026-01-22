Australian Open: Keys und Pegula im Gleichschritt auf Kollisionskurs
Titelverteidigerin Madison Keys und Jessica Pegula sind problemlos in die dritte Runde der Australian Open 2026 eingezogen.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 03:18 Uhr
Noch lebt die Chance von Madison Keys auf eine erfolgreiche Titelverteidigung bei den Australian Open. Denn die US-Amerikanerin setzte sich gegen Landsfrau Ashlyn Krueger mit 6:1 und 7:5 durch. In Runde drei geht es für Keys nun entweder gegen Janice Teen oder Rückkehrerin Karolina Pliskova.
Noch viel deutlicher swies Jessica Pegula McCartney Kessler in die Schranken. Pegula gewann mit 6:2 und 6:0. Und spielt nun gegen gegen die Russin Olga Selekhmeteva. Die Qualifikation schlug am frühen Donnerstag Paula Badosa sicher mit 6:4 und 6:4.
Pegula startet in Melbourne an Position sechs gesetzt, Keys als Nummer neun. Sollten die beiden ihre nächste Partie gewinnen, käme es im Achtelfinale zum direkten Duell.
