Australian Open: Keys und Pegula im Gleichschritt auf Kollisionskurs

Titelverteidigerin Madison Keys und Jessica Pegula sind problemlos in die dritte Runde der Australian Open 2026 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 03:18 Uhr

© Getty Images Madison Keys hat bei den Australian Open ihr neuntes Match in Folge gewonnen

Noch lebt die Chance von Madison Keys auf eine erfolgreiche Titelverteidigung bei den Australian Open. Denn die US-Amerikanerin setzte sich gegen Landsfrau Ashlyn Krueger mit 6:1 und 7:5 durch. In Runde drei geht es für Keys nun entweder gegen Janice Teen oder Rückkehrerin Karolina Pliskova.

Noch viel deutlicher swies Jessica Pegula McCartney Kessler in die Schranken. Pegula gewann mit 6:2 und 6:0. Und spielt nun gegen gegen die Russin Olga Selekhmeteva. Die Qualifikation schlug am frühen Donnerstag Paula Badosa sicher mit 6:4 und 6:4.

Pegula startet in Melbourne an Position sechs gesetzt, Keys als Nummer neun. Sollten die beiden ihre nächste Partie gewinnen, käme es im Achtelfinale zum direkten Duell.

