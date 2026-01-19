Australian Open: Kyrgios, Bublik und die Cousins mit dabei - das Doppel-Draw ist da!

Morgen beginnt der Doppel-Wettbewerb bei den Australian Open 2026. Mit wenigen Ausnahmen bleiben die Paarlauf -Experten unter sich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 18:15 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis eröffnen gegen zwei Landsleute

Geht es nach der Setzliste, dann haben die britischen Spieler das Doppel-Geschehen bei den Männern derzeit ganz fest in der Hand. Denn Julian Cash und Lloyd Glasspool gegen als Nummer eins in die Australian Open 2026. Und von ganz unten im Tableau grüßen Henry Patten und sein finnischer Partner Harri Heliovaara. Was noch lange nicht heißt, dass der Paarlauf keine Spannung birgt. Im Gegenteil.

Recht weit oben im Raster finden sich etwa Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios. Die beiden Lokalmatadore haben in Melbourne ja schon einmal den Titel geholt, eine Wiederholung ist zwar eher unwahrscheinlich - aber unterhaltsam sollten die Auftritte dennoch werden. So es denn mehrere gibt. Kokkinakis/Kyrgios eröffnen übrigens gleich gegen ihre Landsleute Jason Kubler und Marc Polmans.

Der bestklassierte Einzel-Spieler im Doppel-Draw ist Alexander Bublik, der sich mit Neo-Landsmann Alexander Shevchenko versucht.

Krawietz, Pütz, Miedler mit den besten Aussichten

Aus deutschsprachiger Sicht gibt es zwei sehr aussichtsreiche Paare. Da wären zunächst natürlich Kevin Krawietz und Tim Pütz, die als Nummer fünf gesetzt gleich gegen die beiden Cousins Arthur Rinderknech und Valentin Vacherot antreten dürfen. Lucas Miedler wiederum startet mit seinem portugiesischen Spielgefährten Francisco Cabral gegen Matthias Bellucci und Fabian Marozsan.

Hendrik Jebens hat mit Ray Ho gleich die Italiener Bolelli/Vavassori gezogen.Constantin Frantzen mit Robin Haase die Amerikaner Cash/Tracy. Jakob Schnitter und Mark Wallner haben mit Christian Harrison und Neal Skupski das Nummer-6-Paar gezogen.

Und da wäre dann noch der Tiroler Alexander Erler, der wie gewohnt mit Robert Galloway aus den USA antritt. Und der in Runde zwei auf Heliovaara/Patten treffen könnte. Wenn denn zunächst einmal gegen Matthew Romios und Ryan Seggerman ein Sieg gelingt.

