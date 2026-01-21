Australian Open live: Anastasia Potapova vs. Emma Raducanu im TV, Livestream und Liveticker
Anastasia Potapova trifft in der zweiten Runde der Australian Open auf Emma Raducanu. Das Match gibt es ab ca. 5 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Matchtracker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 13:16 Uhr
Nach ihrem wundersamen Comeback-Erfolg über Suzan Lamens fordert Anastasia Potapova in der zweiten Runde der Australian Open die Britin Emma Raducanu. Die US-Open-Siegerin von 2021 gewann zum Auftakt gegen Mananchaya Sawangkaew in zwei Sätzen.
Potapova und Raducanu treffen zum ersten Mal aufeinander.
Potapova vs. Raducanu – hier gibt es einen Livestream
