tennisnet.com WTA › Grand Slam › Australian Open

Australian Open live: Anastasia Potapova vs. Emma Raducanu im TV, Livestream und Liveticker

Anastasia Potapova trifft in der zweiten Runde der Australian Open auf Emma Raducanu. Das Match gibt es ab ca. 5 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 13:16 Uhr

Anastasia Potapova fordert Emma Raducanu
© Getty Images
Anastasia Potapova fordert Emma Raducanu

Nach ihrem wundersamen Comeback-Erfolg über Suzan Lamens fordert Anastasia Potapova in der zweiten Runde der Australian Open die Britin Emma Raducanu. Die US-Open-Siegerin von 2021 gewann zum Auftakt gegen Mananchaya Sawangkaew in zwei Sätzen.

Potapova und Raducanu treffen zum ersten Mal aufeinander. 

Potapova vs. Raducanu – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Anastasia Potapova und Emma Raducanu bei den Australian Open gibt es ab ca. 5 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Matchtracker.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen bei den Australian Open

Verpasse keine News!
Aktiviere die Benachrichtigungen:
Anastasia Potapova
Emma Raducanu

von tennisnet.com

Mittwoch
21.01.2026, 02:30 Uhr
zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 13:16 Uhr

Verpasse keine News!
Aktiviere die Benachrichtigungen:
Anastasia Potapova
Emma Raducanu