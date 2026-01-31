Australian Open live: Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina im TV, Livestream und Liveticker

Sabalenka ohne ersten Aufschlag und von der Grundlinie mit einigen Fehlern. Rybakina nutzt das aus und erspielt sich zwei Breakbälle. Den ersten kann Sabalenka noch abwehren, den zweiten gibt sie jedoch mit einem leichten Vorhandfehler her. Rybakina geht damit zum ersten Mal in diesem Satz in Führung.