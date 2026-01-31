Australian Open live: Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina im TV, Livestream und Liveticker
Aryna Sabalenka und Elena Rybakina bestreiten das Endspiel der Australian Open 2026. Das Match gibt es ab 09:30 Uhr live bei Eurosport und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 31.01.2026, 12:12 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Schlussfazit:
Was für ein Finale und welches Niveau von beiden Spielerinnen! Aryna Sabalenka gewann immer mehr die Oberhand, doch Rybakina begann im dritten Satz wieder frei zu schwingen, spielte Winner um Winner, servierte stark, schaffte ein unglaubliches Comeback und blieb beim Ausservieren unfassbar cool.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 6:4 4:6
Sabalenka holt sich den ersten Punkt. Doch Rybakina bleibt mutig und kontert mit zwei Vorhand-Winnern. Sabalenka stellt mit einem Return-Winner auf 30:30. Aber die Kasachin holt sich mit einem Aufschlag-Winner ihren ersten Matchball – und verwandelt diesen sofort mit einem Ass! Elena Rybakina ist Australian-Open-Siegerin 2026!
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 6:4 4:5
Die Weltranglistenerste behält die Nerven: Zu 15 stellt sie auf 4:5 und schreibt nach fünf verlorenen Games in Folge wieder an.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 6:4 3:5
Sabalenka gewinnt den ersten Punkt mit einem Passierball. Doch Rybakina kontert mit unglaublichen starken Aufschlägen und stellt auf 5:3. Sabalenka serviert jetzt gegen den Matchverlust.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 6:4 3:4
Sabalenka ohne ersten Aufschlag und von der Grundlinie mit einigen Fehlern. Rybakina nutzt das aus und erspielt sich zwei Breakbälle. Den ersten kann Sabalenka noch abwehren, den zweiten gibt sie jedoch mit einem leichten Vorhandfehler her. Rybakina geht damit zum ersten Mal in diesem Satz in Führung.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 6:4 3:3
Rybakina schwingt jetzt wieder freier und macht enormen Druck. Sabalenka bleibt jedoch dran, zwingt die Kasachin mit starken Returns über 30:30 und erspielt sich eine Breakchance – die sie mit einem Returnfehler vergibt. Rybakina rettet sich erneut mit zwei guten ersten Aufschlägen und gleicht zum 3:3 aus.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 6:4 3:2
Rybakinas Coach fordert mehr Energie – und die Kasachin liefert. Mit drei Winnern erspielt sie sich zwei Breakchancen, nutzt sofort die erste und ist zurück in diesem Finale. Alles wieder in der Reihe!
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 6:4 3:1
Rybakina serviert jetzt wieder stark und kommt zu einem schnellen 30:0. Doch Sabalenka kontert mit einem glänzenden Stopp und einem Return-Winner, zwingt Rybakina über 30:30. Diesmal bleibt die Kasachin cool: Ein Ass und ein Aufschlag-Winner bringen ihr das erste Game in diesem entscheidenden Satz.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 6:4 3:0
Aber auch Rybakina zeigt nun starke Returns und erspielt sich sofort die Chance auf ein Rebreak. Sabalenka wehrt diese mit einem Vorhand-Winner ab und bestätigt das Break kurz darauf mit einem Smash – ein lautes „Let's go!“ hinterher.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 6:4 2:0
Rybakina muss jetzt oft über den zweiten Aufschlag, und Sabalenka nutzt das sofort: Sie macht Druck, dominiert die Ballwechsel und erspielt sich gleich einen Breakbälle. Mit einem Returnwinner sichert sie sich sofort das Break.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 6:4 1:0
Sabalenka macht bei eigenem Aufschlag so weiter wie im zweiten Satz und stellt ohne Probleme auf 1:0
Fazit 2:
Beide bleiben zunächst bei eigenem Aufschlag sehr dominant, vor allem wenn der erste Aufschlag kommt. Doch Sabalenka gewinnt immer mehr die Oberhand. Schließlich patzt Rybakina bei eigenen Aufschlag – diese Chance nutzt die Weltranglistenerste und schafft den Satzausgleich. Vieles erinnert nun an das Finale von 2023.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 6:4
Genau jetzt patzt Rybakina und diese Chance lässt sich Sabalenka nicht nehmen: Zwei Fehler und ein Vorhand-Winner von Sabalenka bringen der Belarussin gleich drei Satzbälle. Den ersten nutzt sie sofort und gleicht den Satz aus.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 5:4
Der erste Punkt geht an Rybakina. Doch Sabalenka kontert mit starken ersten Aufschlägen und einem großartigen Rückhand-Winner und geht 5:4 in Führung.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 4:4
Was für ein Aufschlagspiel von der Kasachin: Mit zwei Assen hintereinander stellt sie zu null auf 4:4
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 4:3
Mit dem bisher spektakulärsten Punkt – einem Volleyduell, das Sabalenka für sich entscheidet – holt sie sich sofort wieder zwei Spielbälle. Dann folgen ein Doppelfehler und ein Return-Winner, Sabalenka muss über Einstand. Mit einem Aufschlag-Winner und einem Vorhand-Winner übersteht die Weltranglistenerste diese heikle Situation und geht wieder in Führung.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 3:3
Sabalenka versucht, etwas zu variieren, und holt sich den ersten Punkt. Doch Rybakina geht weiterhin kompromisslos auf die Bälle drauf und stellt mit drei Winnern und einem starken Aufschlag auf 3:3.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 3:2
Es bleibt dabei: Bei Aufschlag Sabalenka ist für Rybakina kaum etwas zu holen. Mit einem weiteren Aufschlag-Winner geht Sabalenka 3:2 in Führung.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 2:2
Jetzt auch Rybakina mit einem makellosen Aufschlagspiel. Zu 15ten gleicht sie problemlos zum 2:2 aus.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 2:1
Bei eigenem Aufschlag lässt Sabalenka weiterhin überhaupt nichts anbrennen! Sie serviert mit einer hohen Quote, kann damit von der Grundlinie sofort Druck machen und dominieren.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 1:1
Sabalenka returniert jetzt stärker und zwingt Rybakina über Einstand. Die Kasachin vergibt zunächst zwei Spielbälle, dann folgen drei Breakchancen für Sabalenka – alle drei wehrt Rybakina aber mit Winnern ab. Und kann nach fast 10 Minuten auf 1:1 stellen.
Sabalenka vs. Rybakina 4:6 1:0
Sabalenka erwischt diesmal einen guten Start in den Satz! Mit einem Ass holt sie sich das erste Game und geht in Führung.
Fazit 1:
Rybakina legt einen unglaublichen Start hin, holt sich sofort das frühe Break und bringt es durch – trotz steigender Form von Sabalenka, die vor allem bei eigenem Aufschlag im restlichen Satz unantastbar war. Das wird noch richtig spannend!
Sabalenka vs. Rybakina 4:6
Sabalenka zwingt Rybakina über 30:30. Die Kasachin bleibt aber cool und sichert sich mit einem Aufschlag-Winner und einer druckvollen Rückhand den ersten Satz!
Sabalenka vs. Rybakina 4:5
Bei Aufschlag Sabalenka ist für Rybakina nichts zu holen. Zu 15 hält die Weltranglistenerste ihr Aufschlagspiel und wehrt sich gegen den Satzverlust.
Sabalenka vs. Rybakina 3:5
Rybakina muss jetzt oft über den zweiten Aufschlag, und Sabalenka nutzt das sofort: Sie macht Druck, dominiert den Ballwechsel und erspielt sich zwei Breakbälle. Diese wehrt Rybakina jedoch mit zwei Aufschlag-Winnern ab und sichert sich mit einem weiteren den Spielball. Die Kasachin hält schließlich ihren Aufschlag zum 5:3.
Sabalenka vs. Rybakina 3:4
Sabalenka erneut mit einem starken Aufschlagspiel. Mit ihrem vierten Ass verkürzt sie auf 3:4 und bleibt dran.
Sabalenka vs. Rybakina 2:4
Den ersten längeren Ballwechsel entscheidet Rybakina mit einem Rückhand-Winner für sich. Ein weiterer folgt prompt und bringt der Kasachin drei Spielbälle. Sabalenka kommt zwar noch einmal heran, doch den dritten verwertet Rybakina mit einem starken Kick-Aufschlag.
Sabalenka vs. Rybakina 2:3
Jetzt ein souveränes Aufschlagspiel von Sabalenka. Sie serviert stark, setzt Rybakina so unter Druck und verkürzt mit einem Ass auf 2:3.
Sabalenka vs. Rybakina 1:3
Rybakina startet zwar mit einem Doppelfehler, legt dann aber sofort mit drei Winnern nach. Sabalenka zeigt Wirkung, produziert Fehler und wirkt früh im Match etwas hektisch.
Sabalenka vs. Rybakina 1:2
Da gibt es überhaupt kein Herantasten – beide starten mit voller Power. Mit einem Ass kommt Sabalenka schließlich erstmals aufs Scoreboard und verkürzt auf 1:2.
Sabalenka vs. Rybakina 0:2
Rybakina mit einem makellosen ersten Aufschlagspiel. Zu null bestätigt die Kasachin das Break.
Sabalenka vs. Rybakina 0:1
Und so kann ein Finale starten: Sabalenka eröffnet mit zwei Assen. Rybakina antwortet mit drei Vorhand-Winnern und erspielt sich den ersten Breakball. Sabalenka wehrt diesen noch ab, doch die Kasachin holt sich gleich den nächsten, nutzt dieses nächste Chance – Break Rybakina.
Und jetzt geht es los
Sabalenka eröffnet dieses Endspiel mit eigenem Aufschlag!
Das Dach
in der Rod Laver Arena ist geschlossen, da in Melbourne Regen angesagt ist. Das könnte ein leichter Vorteil für Rybakina sein: Auch ihr Sieg gegen Sabalenka bei den WTA Finals war in der Halle.
Coin Toss
Sabalenka hat die Wahl gewonnen und sich für Aufschlag entschieden.
In diesem Moment
betreten Sabalenka und Rybakina die bis auf den letzten Platz gefüllte Rod Laver Arena.
Ausgangslage:
Es ist die Neuauflage des Australian-Open-Finals von 2023 – damals setzte sich Sabalenka in drei Sätzen durch. Insgesamt ist es bereits das 15. Aufeinandertreffen der beiden Topspielerinnen. Im direkten Vergleich führt Sabalenka knapp mit 8:6, allerdings ging das bislang letzte Duell bei den WTA Finals 2025 glatt in zwei Sätzen an Rybakina.
Beide Spielerinnen präsentierten sich in Melbourne bislang in absoluter Topform und zogen ohne Satzverlust in dieses Endspiel ein. Die Voraussetzungen für ein hochklassiges Finale könnten kaum besser sein.
Begrüßung:
Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Endspiels der Australian Open! Im Kampf um den Titel stehen sich die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und die Wimbledon-Siegerin von 2022, Elena Rybakina, gegenüber.
Beide Spielerinnen haben auf dem Weg ins Endspiel keinen Satz abgegeben - die Favoritenrolle liegt aber wohl doch bei Sabalenka. Schließlich hat die Nummer eins der Welt in Melbourne schon zweimal den Titel geholt.
So auch 2023, als Sabalenka im Endspiel eben jene Elena Rybakina in drei Sätzen bezwingen konnte.
Sabalenka vs. Rybakina - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina gibt es ab 09:30 Uhr live bei Eurosport und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei Discovery Plus.
Hier das Einzel-Tableau der Frauen