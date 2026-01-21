Australian Open live: Carlos Alcaraz vs. Yannick Hanfmann im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft in der zweiten Runde der Australian Open auf Yannick Hanfmann. Das Match gibt es ab 4:00 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 12:59 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft in der zweiten Runde auf Yannick Hanfmann

Auf der Jagd nach seiner ersten Australian-Open-Trophäe stellt sich Carlos Alcaraz in der zweiten Runde Yannick Hanfmann in den Weg. Der Deutsche behauptete sich zum Auftakt gegen den US-Amerikaner Zachary Svajda in vier Sätzen.

Alcaraz liegt im offiziellen Head to Head mit 1:0 vorne und ist gegen Hanfmann der klare Favorit. Mit einem Triumph in Melbourne würde der Weltranglistenerste den Karriere-Grand-Slam komplettieren.

Alcaraz vs. Hanfmann – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Yannick Hanfmann bei den Australian Open gibt es ab 4:00 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Matchtracker.

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open