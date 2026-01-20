Australian Open live: Jan-Lennard Struff vs. Vit Kopriva im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der ersten Runde der Australian Open 2026 auf Vit Kopriva. Das Match gibt es ab ca. 5 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 20:02 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft heute auf Vit Kopriva

Endlich darf auch Jan-Lennard Struff bei den Australian Open 2026 ran. Der Routiner aus Warstein bekommt es in Runde eins mit Vit Kopriva zu tun.

Struff versucht, als dritter Deutscher in die zweite Runde einzuziehen. Bereits am Sonntag war dies Alexander Zverev und Yannick Hanfmann gelungen.

Struff vs. Kopriva - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Vit Kopriva gibt es ab ca. 5 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne