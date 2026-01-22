Australian Open live: Jannik Sinner vs. James Duckworth im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und James Duckworth treffen in der zweiten Runde der Australian Open 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab 9 Uhr live bei Eurosport und ServusTV (in Österreich) , im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2026, 20:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Jannik Sinner und James Duckworth treffen heute aufeinander

Jannik Sinner geht als klarer Favrit in die Partie gegen den Lokalmatador. Denn Sinner hat bekanntlich die letzten beiden Ausgaben der Australian Open für sich entscheiden können.

Duckworth wiederum ist mit einer Wildcard ins Turnier gekommen. Und konnte in Runde eins gegen Lucky Loser Dino Protmic gewinnen.

Sinner vs. Duckworth - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und James Duckworth gibt es ab 9 Uhr live bei Eurosport und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei Discovery Plus bzw. ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne