Australian Open live: Novak Djokovic vs. Botic van de Zandschulp im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Botic van de Zandschulp treffen in der dritten Runde der Australian Open 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab 9 Uhr live im TV bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 21:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Novak Djokovic und Botic van de Zandschulp treffen zum dritten Mal aufeinander

Erstaunlicherweise haben Novak Djokovic und Botic van de Zandschulp erst zweimal gegeneinander gespielt. Noch erstaunlicher: Die Bilanz ist nach diesen beiden Matches ausgeglichen. Nole hat 2022 in Astana glatt gewonnen, “vdZ” revanchierte sich 2025 in Indian Wells.

Klarer Favorit in dieser Partie ist dennoch der Rekorchampion aus Serbien. Zumal Djokovic bislang so gut wie gar nicht gefordert wurde.

Djokovic vs. van de Zandschulp - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Botic van de Zandschulp gibt es ab 9 Uhr live im TV bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne