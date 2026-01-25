Australian Open live: Taylor Fritz gegen Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Taylor Fritz trifft im Achtelfinale der Australian Open auf Lorenzo Musetti. Das Match gibt es nicht vor 4 Uhr live im TV bei Eurosport im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2026, 09:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Im Achtelfinale der Australian Open 2026 trifft der an Nr. 5 gesetzte Lorenzo Musetti auf den an Position 9 geführten Taylor Fritz. Während der Italiener im Turnierverlauf bislang drei Sätze abgeben musste und in der dritten Runde einen harten 5-Satz-Kampf gegen den Tschechen Tomas Machac zu überstehen hatte, überließ der US-Amerikaner seinen Gegnern insgesamt nur zwei Sätze und beendete zuletzt die Australien-Reise des Schweizers Stan Wawrinka.

Der direkte Duell lässt bei 3:3 eine ausgeglichene Partie erwarten. Das Momentum liegt dabei etwas bei dem 28-jährigen Fritz, der das letzte Aufeinandertreffen mit dem 23-jährigen Musetti bei den ATP-Finals in Turin in der Gruppenphase in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte.

Fritz vs. Musetti – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Taylor Fritz und Lorenzo Musetti bei den Australian Open gibt es nicht vor 4 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

Hier dsa Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open 2026