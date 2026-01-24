Australian Open: Taylor Fritz beendet Wawrinkas Australien-Reise - der trinkt ein Bierchen

Der US-Amerikaner Taylor Fritz hat die Australien-Tenniskarriere von Stan Wawrinka beendet. Er schlug den Schweizer in vier Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.01.2026, 10:56 Uhr

Taylor Fritz

Das allerdings nicht ohne Probleme. 7:6 (5), 2:6, 6:4, 6:4 siegte die Nummer 9 der Welt gegen den ehemaligen AO-Champ - Wawrinka hatte 2014 in Melbourne sein erstes von drei Majorturnieren gewonnen.

Der 40-Jährige beendet nach dieser Saison seine Karriere.

Entsprechend die Stimmung in der John Cain Arena: Die Zuschauer wollten Wawrinka noch mal pushen. In den Runden 1 und 2 war das gelungen, Wawrinka siegte vor allem in Runde 2 in einem bemerkenswerten Fünf-Satz-Krimi. Fraglich war nun, ob die Kräfte für einen weiteren Sieg reichen würden, noch dazu gegen einen Top-Ten-Mann.

Im ersten Durchgang kamen beide Akteure vor allem dank starker Aufschläge durch, einzig Wawrinka hatte Breakchancen - nutzte sie aber nicht. In Satz zwei aber drehte er auf, ging schnell mit 3:0 in Führung und schoss einen Winner nach dem anderen ab. Dabei waren beide Akteure angeschlagen: Fritz war mit Knieproblemen ins Turnier gestartet und hatte nun - so schien es - Probleme im Hüftbereich. Wawrinka nahm im vierten Durchgang eine kurze Auszeit.

Fritz über Wawrinka: "Unglaublich, was er geleistet hat”

Am Ende reichte es aber für den Jüngeren, den 28-jährigen Fritz - auch wenn Wawrinka auch im letzten Spiel noch mal einige unnachahmliche Rückhände traf und sich ein 15:30 holte. Fritz aber blieb cool, traf drei Mal das erste Service und schloss mit einer starken Vorhand ab.

“Ich kann es niemandem im Publikum übelnehmen, dass er für Stan war”, sagte Fritz im On-Court-Interview. “Es ist unglaublich, was er geleistet hat.”

Fritz trifft im Achtelfinale auf Lorenzo Musetti.

Wawrinka packt ein Bier aus der Tasche

Auch Wawrinka - dank einer Wildcard im Hauptfeld - durfte am Ende noch mal sprechen und erhielt eine Hommage auf der Videoleinwand. “Die Atmosphäre war wieder mal unglaublich. Danke, Leute!", sagte er.

Turnierdirektor Craig Tiley wies darauf hin, dass Wawrinka der älteste Spieler seit Ken Rosewall in 1978 sei, der die dritte Runde der Australian Open erreiche habe. Wawrinka teilte zum Finish noch ein Bier mit Tiley. “Cheers, Leute, und ganz großen Dank”, schloss er.