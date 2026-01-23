Australian Open: Matches starten am Samstag wegen großer Hitze früher

Die Veranstalter der Australian Open haben mit Programm-Anpassungen auf die prognostizierte Hitze am Samstag reagiert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 09:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Madison Keys eröffnet den Tag in der Rod Laver Arena

Bislang wurden die Australian Open 2026 von der ganz großen Hitze verschont. Das wird sich am Samstag ändern, sollen die Temperaturen dann doch bis zu 40 Grad Celsius betragen. Aus diesem Grund haben die Veranstalter den Start der Matches nach vorne verlegt und Spielplan-Anpassungen vorgenommen.

In der Rod Laver Arena, Margaret Court Arena, John Cain Arena und Kia Arena, wo sämtliche Einzelpartien über die Bühne gehen werden, fällt der Startschuss am Samstag bereits um 10:30 Uhr Ortszeit (0:30 Uhr MEZ). Auf den beiden prominentesten Showcourts hatte das Spielgeschehen bislang immer um 11:30 Uhr Ortszeit (1:30 Uhr MEZ) begonnen, überall sonst eine halbe Stunde früher.

Sinner spielt am Tag, Djokovc am Abend

In der Rod Laver Arena werden die beiden Titelverteidiger die Hitze zu spüren bekommen. Madison Keys eröffnet den Tag gegen Karolina Pliskova, danach spielt - nicht vor 12 Uhr Ortszeit (2 Uhr MEZ) - Jannik Sinner gegen Eliot Spizzirri. Die Night Session startet plangemäß um 19 Uhr Ortszeit (9 Uhr MEZ) mit dem Spiel zwischen Novak Djokovic und Botic van de Zandschulp, ehe Naomi Osaka auf Maddison Inglis trifft.

In der Margaret Court Arena werden anstatt der bisher üblichen zwei Matches in der Day Session drei Begegnungen stattfinden. Aufgrund der Beteiligung von Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Peyton Stearns und Ben Shelton dürfte dieses Ticket vor allem bei US-amerikanischen Fans begehrt sein. In der Night Session wird unter anderem Iga Swiatek im Einsatz sein.

Drei überdachte Courts in Melbourne

Bei Bedarf kann in der Rod Laver Arena, Margaret Court Arena und John Cain Arena das Dach geschlossen werden. Außerdem wird wohl erstmals in diesem Jahr die “Heat Policy” zur Anwendung kommen, die in der Vergangenheit bereits zu Spielunterbrechungen auf den Außenplätzen geführt hatte.

Die Junioren-Matches auf den kleineren Courts sind von den Anpassungen vorerst nicht betroffen und starten weiterhin um 10 Uhr Ortszeit (Mitternacht MEZ).

Der Spielplan am Samstag im Überblick