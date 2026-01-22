Australian Open: Musetti der bessere Lorenzo, Hurkacz fliegt raus

Lorenzo Musetti, Ben Shelton und Jakub Mensik sind souverän in die dritte Runde der Australian Open 2026 eingezogen. Hubert Hurkacz dagegen ist nicht mehr dabei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 05:39 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti steht in Melbourne in Runde drei

Ben Shelton hat bei den Australian Open je ein Halbfinale zu verteidigen. Und genauso spielt der US-Amerikaner auch. Nach seinem schwierigen Auftakterfolg (wiewohl in drei Sätzen) gegen Hubert Hurkacz, gewann Shelton nun gegen den australischen Qualifikanten Dane Sweeney sicher mit 6:3, 6:2 und 6:2. Nächster Gegner wird Valentin Vacherot, der Sensations-Champion von Shanghai, sein.

Lorenzo Musetti, neuerdings Mitglied er Top Fünf in den ATP-Charts, steht ebenfalls in Runde drei. Musetti schlug Namensvetter Lorenzo Sonego erstaunlich glatt mit 6:3, 6:3 und 6:4 und trifft nun entweder auf Stefanos Tsitsipas oder Tomas Machac. Zuletzt hatten Musetti und Sonego in Hong Kong gemeinsam den Doppel-Titel geholt.

Quinn überrascht gegen Hurkacz

Und auch Auckland-Champion Jakub Mensik hat nichts anbrennen lasen. Der Tscheche, der zum Auftakt gegen Pablo Carreno Busta über die volle Distanz gehen musste, schlug den jungen Spanier Rafael Jodar mit 6:2, 6:2 und 6:4. Nächster Gegner wird etwas überraschend Ethan Quinn sein: Der US-Amerikaner setzte sich gegen Hubert Hurkacz mit6:4, 7:6 (5) und 6:1 durch.

Karen Khachanov zeiht derweil eher unbemerkt seine Runden. Der Russe ließ Nishesh Basavareddy keine Chance und spielt in Runde drei gegen Luciano Darderi.

