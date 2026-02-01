Australian Open: Nicht anfassen! Nur Champion dürfen die Trophäen berühren

Wer die Pokale für die Einzel-Champions bei den Australien Open präsentiert, sollte eine ebensolche auch gewonnen haben.



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.02.2026, 07:35 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina und Jennifer Capriati am Samstag in Melbourne

Kinder, wie die Zeit vergeht. Nur noch ein paar Wochen und dann wird Jennifer Capriati, die ja (viel zu) früh auf die Profi-Tennistour gekommen ist, ihren 50. Geburtstag feiern. Unfassbare 13 Jahre war Capriati alt, als sie ihr bei einem WTA-Turnier Debüt gab, als „Wunderkind“, versteht sich. Dass eher früher als später private Probleme die Folge waren, darf nun niemanden überraschen, aber sportlich konnte sich die Bilanz am Ende doch auch sehen lassen.

Da stehen nämlich 14 Karriere-Titel zu Buche, davon drei bei Grand-Slam-Turnieren. Was Jennifer Capriati auch ein Privileg eingeräumt hat: Denn nur wer bei den Australian Open triumphiert hat (Capriati gewann in Melbourne 2001 und 2002), darf die Trophäen für die Champions bei Männern und Frauen auch mit bloßen Händen berühren. Der Rest des Tennis-Plebs muss Handschuhe anlegen.

Ehrt heute Rafael Nadal?

Die Gewinnerin des ersten Majors des Jahres bekommt nun alljährlich den Daphne Akhurst Memorial Cup überreicht. Den hat Elena Rybakina gestern aus den Händen von Jennifer Capriati empfangen.

Die Männer werden mit dem Norman Brookes Challenge Cup ausgezeichnet. Und die Zeichen deuten darauf hin, dass Rafael Nadal heute entweder seinen alten Rivalen Novak Djokovic oder seinen jungen Landsmann Carlos Alcaraz mit „Norman“ beschenken wird. Selbstredend ohne Handschuhe: Nadal hat die Australian Open 2009 und 2022 gewonnen.



