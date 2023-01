Australian Open: Nick Kyrgios - "Mein Herz ist gebrochen"

Nick Kyrgios kann aufgrund einer Meniskusverletzung nicht an den diesjährigen Australian Open teilnehmen. Ein Umstand, der dem 27-Jährigen laut eigenen Angaben das Herz bricht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 15:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Nick Kyrgios verpasst die Australian Open

So groß war seine Hoffnung, so groß ist nun der Schmerz. Nick Kyrgios musste seine Teilnahme an den Australian Open am Montag aufgrund einer Meniskusverletzung absagen - und ließ keinen Zweifel daran, dass dieses verletzungsbedingte Aus seine Spuren hinterlassen wird. "Das ist einfach brutal", sagte der Lokalmatador in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.

Bis zum Schluss hatte Kyrgios auf Besserung gehofft, der Wettkampf gegen die Zeit ging letztlich verloren. Nichts wird es vorerst also mit dem ersten Einzel-Grand-Slam-Triumph für den so talentierten Mann aus Canberra, der sich in Melbourne offenbar Großes zugetraut hätte. Er habe "wirklich" an seine Titelchance geglaubt, gab der Australier zu Protokoll.

Warum auch nicht? Bei seinen beiden bisher letzten Major-Auftritten zeigte Kyrgios jeweils starke Leistungen, auf seinen Finalauftritt in Wimbledon folgte bei den US Open der Viertelfinaleinzug. Seit seiner Niederlage gegen Karen Khachanov habe er das Major-Event in Melbourne stets im Hinterkopf gehabt. "Ich wollte immer alles richtig machen, richtig trainieren und alle Boxen abhaken, um für die Australian Open bereit zu sein."

Kyrgios ist nicht bereit. Aufgeben will er deswegen jedoch nicht: "Das ist das wichtigste Turnier, aber so ist das Leben. Verletzungen gehören zum Sport dazu." Ähnlich äußerte er sich wenig später auf Twitter: "Glaubt mir, mein Herz ist gebrochen." Er werde sich aber bereits am Montag der notwendigen Operation unterziehen und anschließend auf den Trainingspaltz zurückkehren. "Ich komme wieder."

Das Einzel-Tableau der Herren