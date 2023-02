Australian Open: Novak Djokovic strahlt über Belgrad

Dem zehnfache Australian-Open-Sieger Novak Djokovic ist in seiner Heimatstadt Belgrad eine ganz besondere Ehrung zu seinem 22. Grand-Slam-Erfolg zuteil geworden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2023, 09:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic wurde in seiner Heimatstadt Belgrad für seine Erfolge ganz besonders geehrt

Novak Djokovic ist bereits zu Lebzeiten eine Legende des Tennissports. Spätestens nach seinem zehnten Erfolg bei den Australian Open am vergangenen Sonntag glaubt wohl kaum ein Tennisexperte mehr, dass "Nole", so er gesund bleibt, nicht als der mit Abstand erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten in den Geschichtsbüchern verewigt werden wird. Und wann und ob es so einen Ausnahmeathleten im "weißen Sport" nochmals geben könnte, weiß aktuell wirklich niemand.

Egal, wie man den 35-jährigen Serben als Menschen wahrnimmt, seine sportlichen Leistungen sind in jedem Fall beeindruckend. Aber auch die teils überbordende Kritik am Südslawen wird wohl eine (un-)feine Mischung aus Neid und Uverständnis sein, wenngleich man den teils launenhaften Weltranglisten-Ersten nicht gänzlich von einer Eigenschuld freisprechen kann, wie er es in seiner Dankesrede in der Rod-Laver-Arena ja auch selbst reflektierte.

Eine ganz spezielle Ehrung

Wo die Liebe für den 22-fachen Major-Triumphator mit Sicherheit immerwährend sein wird, ist in seinem Heimatland Serbien. Die Fans der ehemals jugoslawischen Teilrepublik sind für ihren Nationalstolz und ihre Sportaffinität bekannt. Deshalb wundert es auch nicht, dass der "Djoker" in der serbischen Hauptstadt Belgrad eine ganz besondere Ehrung zuteil wurde.

Am Kula-Turm, dem höchsten Gebäude der etwa 1.350.000 Einwohner zählenden Metropole, ist der Sport-Superstar in einer weithin sichtbaren Animation zu erkennen. Neben Bildern vom epochalen Turniersieg ist dabei auch der Schriftzug "Nole" und die obligate Nationalflagge zu sehen. Ehre, wem Ehre gebührt.