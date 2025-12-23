Australian Open: Organisatoren vergeben weitere Wildcards

Die Organisatoren der Australian Open haben kurz vor Weihnachten die nächsten Wildcards vergeben. Nach wie vor zittern muss Nick Kyrgios.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.12.2025, 10:16 Uhr

© Getty Images Rinky Hijikata steht in Melbourne direkt im Hauptfeld

Kurz vor Weihnachten haben vier Lokalmatadoren von den Organisatoren der Australian Open ihr wohl schönstes Geschenk erhalten. Rinky Hijikata bei den Männern sowie Priscilla Hon, Talia Gibson und Taylah Preston bei den Frauen werden dank Wildcards beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres direkt im Hauptfeld aufschlagen.

Hijikata, der in Wimbledon an der Seite des Niederländers David Pel in der abgelaufenen Saison das Finale erreicht hatte, steht zum vierten Mal en suite im Hauptwettbewerb der Australian Open. “Es gibt nichts Schöneres, als bei einem Grand-Slam-Turnier im eigenen Land zu spielen. Einige meiner schönsten Erinnerungen stammen aus Melbourne”, erklärte der 24-Jährige.

Was passiert mit Kyrgios?

Ähnlich äußersten sich im Zuge der Wildcard-Bekanntgabe auch Hon, Gibson und Preston. Dadurch stehen nun sowohl bei den Herren als auch bei den Damen acht Lokalmatadoren direkt im Hauptfeld. Noch keiner davon ist Nick Kyrgios, der für einen Start in Melbourne eine Wildcard benötigt.

Bei den Herren können die Veranstalter noch deren drei vergeben, hatten vor Hijikata doch bereits James Duckworth, Bu Yunchaokete, Patrick Kypson und Kyrian Jacquet Wildcards erhalten. Bei den Frauen ist nur mehr einer der acht Wildcard-Spots frei: Neben Hon, Gibson und Preston dürfen Emerson Jones, Zarina Diyas, Elizabeth Mandlik und Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah mit einem Start im Hauptfeld planen.