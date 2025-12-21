Carlos Alcaraz: Grün-Schwarz-Weiß-Kombi in Melbourne

Am Outfit wird es nicht scheitern für Carlos Alcaraz bei den Australian Open 2026. Oder doch?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.12.2025, 16:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Breite Brust, breite Streifen: Carlos Alcaraz in Roland-Garros 2025

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz werden vom selben US-amerikanischen Unternehmen ausgestattet, dem in der Saison 2025 mindestens zwei richtige Hingucker bei Grand-Slam-Turnieren gelungen ist: In Roland-Garros trat Alcaraz nicht nur mit breiter Brust, sondern mit noch breiteren Querstreifen auf der Brust auf. Ob es am Outfit gelegen hat, dass der Spanier im Endspiel nach Abwehr von drei Matchbällen doch noch seinen zweiten Titel auf dem Court Philippe-Chatrier geholt hat?

Für Jannik Sinner wiederum hatte Nike für die US Open Kleider ausgewählt, die auch einem Charakter in Super Mario gut zu Gesicht gestanden hätte. Was nicht von Erfolg gekrönt war: Sinner unterlag im Finale seinem Dauerrivalen Alcaraz, der in New York City eher mit der Frisur als mit der Farbgebung des T-Shirts glänzte.

Djokovic ein Freund des grünen Trikots

In Melbourne kann der aktuelle Weltranglisten-Erste aus Murcia den Karriere-Grand-Slam vervollständigen. Keine leichte Aufgabe, bislang hat Carlos Alcaraz beim ersten Major der Saison maximal das Viertelfinale erreicht. Zu Beginn des Jahres 2025 gab es ja das Aus gegen einen angeschlagenen Novak Djokovic - nach dem Alcaraz selbst meinte, dass er den serbischen Großmeister noch einmal von der Angel gelassen hat.

Djokovic ist bekanntermaßen ein großer Freund von grünen Outfits. Gerne auch T-Shirt, Hose und Schuhe betreffend. Ganz so toll wird es Carlos Alcaraz in wenigen Wochen im Rod Laver Stadium nicht treiben. Aber im bereits jetzt bekannten Trikot des Branchenprimus ist nicht nur Grün enthalten, sondern auch Schwarz und Weiß. Spannend. Aber wenn es jemand erfolgreich tragen kann, dann Carlitos.

