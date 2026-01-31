Australian Open Podcast, Tag 14: Kleine Ode auf Rybakina

Die Australian Open halten aktuell die Tenniswelt in ihrem Bann. Und Alex Antonitsch (ServusTV), Mira Antonitsch (tennisnet) und der Producer Jens Huiber verfolgen das erste Major 2026 mit Gästen täglich …

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2026, 15:41 Uhr

© Getty Images Das Siegerinnenbild von Melbourne: Elena Rybakina und Aryna Sabalenka

Ein Deja-Vu all over again für Aryna Sabalenka im Endspiel der Australian Open. Aber Mira Antonitsch (tennisnet) lobt lieber die Siegerin Elena Rybakina. Der Producer Jens Huiber feiert derweil eine junge Österreicherin.

Hier der Podcast bei Open Spotify.

Hier der Podcast bei Apple-Podcasts.