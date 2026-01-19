Australian Open Podcast, Tag 2: Rock oder Hose?
Die Australian Open halten aktuell die Tenniswelt in ihrem Bann. Und Alex Antonitsch (ServusTV), Mira Antonitsch (tennisnet) und der Producer Jens Huiber verfolgen das erste Major 2026 mit Gästen täglich …
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 15:34 Uhr
War es nur der Rock, der Iga Swiatek gegen Yue Yuan so in Bedrängnis gebracht hat? Wie emotional war denn bitte der Sieg von Stan the Man? Und was macht Eva Lys in den letzten Monaten so besonders gut? Ex-Profi Mira Antonitsch (tennisnet) hat die Antworten auf die dringenden Fragen …
Hier gibt es den Podcast bei Spotify.
Hier gibt es den Podcast bei Apple.