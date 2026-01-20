tennisnet.com Podcast

Australian Open Podcast, Tag 3: Naomi kann es tragen!

Die Australian Open halten aktuell die Tenniswelt in ihrem Bann. Und Alex Antonitsch (ServusTV), Mira Antonitsch (tennisnet) und der Producer Jens Huiber verfolgen das erste Major 2026 mit Gästen täglich …
 

Ja, auch so kann man bei einem Grand-Slam-Turnier einlaufen ...
© Getty Images
Wir schalten erstmals nach Melbourne, wo Doppel-Ass Neil Oberleitner heiß auf seinen ersten Einsatz bei einem Major ist. Kleiner Haken: Noch ist Neil einen draußen. Mira Antonitsch sortiert derweil die Reaktionen auf das Outfit von Naomi Osaka. Und der Producer bedauert den armen Jannik Sinner für dessen Trikot.

Dienstag
20.01.2026, 16:20 Uhr
