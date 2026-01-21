Australian Open Podcast, Tag 4: Der Schalter des Alexander Bublik

Die Australian Open halten aktuell die Tenniswelt in ihrem Bann. Und Alex Antonitsch (ServusTV), Mira Antonitsch (tennisnet) und der Producer Jens Huiber verfolgen das erste Major 2026 mit Gästen täglich …

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2026, 16:57 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik ist ein Muster an Stabilität geworden

Mira Antonitsch (tennisnet) freut sich einerseits auf das Grand-Slam-Debüt von Neil Oberleitner. Und berichtet aber andererseits vom doch eher eigenartigen Match von Alexander Zverev. Der Producer Jens Huiber wartet derweil mit einer sehr optimistischen Vorhersage auf.

Hier der Podcast zum Anhören bei Spotify.

Hier der Podcast zum Anhören bei Apple-Podcasts.