Australian Open Podcast, Tag 5: Stan über allen, Neil drin, Belinda raus

Die Australian Open halten aktuell die Tenniswelt in ihrem Bann. Und Alex Antonitsch (ServusTV), Mira Antonitsch (tennisnet) und der Producer Jens Huiber verfolgen das erste Major 2026 mit Gästen täglich …

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 18:16 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Ja, auch über Stan Wawrinka wird gesprochen

Wir feiern nicht nur den Einzug von Neil Oberleitner in die zweite Doppel-Runde (mit Neil himself!), sondern auch den Sieg von Stan Wawrinka. Was mit Belinda Bencic los war, versucht Mira Antonitsch dem Producer Jens Huiber schonen beizubringen.

Hier der Podcast bei Spotify.

Hier der Podcast bei Apple-Podcasts.